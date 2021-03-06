Военный эксперт рассказал, как российская «Лиана» будет видеть из космоса все корабли

Москва, 6 марта. Российская спутниковая система разведки «Лиана» сможет видеть вражеские корабли в любое время суток и в любую погоду, рассказал военный эксперт Антон Лавров.

Отечественная система орбитальной морской разведки и целеуказания «Лиана» близка к своему завершению, отметил Лавров в статье для «Известий». По его словам, разработка позволит видеть корабли противников в любой точке мира и осуществлять наведение на них крылатых противокорабельных ракет «Калибр» или гиперзвуковых ракет «Кинжал». Согласно планам Министерства обороны РФ, система должна быть полностью развернута уже в нынешнем году, о чем изданию рассказали в оборонном ведомстве.

Завершение работ по созданию одной из главных составляющих комплекса — спутника «Пион-НКС», оборудованного активным радиолокатором, должно произойти в скором времени, напомнил эксперт детали заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу, сделанного в прошлом году. В настоящий момент на околоземной орбите уже находятся пять космических аппаратов «Лотос-С1», предназначенных для пассивной радиотехнической разведки, которые входят в состав «Лотоса». Тем не менее система заработает в полную силу после того, как к ним присоединятся спутники «Пион-НКС», способные обнаруживать боевые корабли врага за тысячи километров, причем на это не влияет ни погода, ни время суток. Лавров уточнил, что запуск первого подобного аппарата, который уже тестируется специалистами на земле, может произойти в этом году.

Запущенный на орбиту месяц назад российский аппарат является спутником «Лотос-С1», отметил эксперт, ссылаясь на информацию иностранных систем слежения за космическим пространством. По его словам, таким образом количество средств радиотехнической разведки «Лианы» достигло пяти единиц, что превосходит по масштабам даже предшественницу этой разработки — систему «Легенда», существовавшую во времена СССР.

Однако аппараты типа «Лотос-С1» могут не заметить корабли противника, скрытно идущие в режиме радиомолчания, но спутники «Пион-НКС» таким образом обмануть уже не получится, объяснил Лавров. Эти изделия и будут применяться для наведения на вражеские единицы морской техники противокорабельных и гиперзвуковых ракет, так как они обладают высокой точностью обнаружения целей, подчеркнул эксперт. Он добавил, что высота от поверхности земли, на которой находятся компоненты «Лианы», достигает 900 километров, за счет чего их поражение противоспутниковыми средствами является весьма трудной задачей.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что у России может появиться собственная орбитальная обитаемая космическая станция, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.