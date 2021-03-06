Российские водолазы готовы искать калининградского мальчика в Литве, если получат разрешение

Калиниград, 6 марта. Литовские власти пока не пускают российских поисковиков на свою территорию. На границе с прибалтийской страной под лед провалился юный житель Калининградской области.

Российские поисковики готовы приступить к поискам калининградского мальчика и на территории Литвы, если получат соответствующее разрешение от иностранного государства, сообщил ФАН руководитель пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ».

Напомним, что накануне литовские пограничники сообщили о ребенке, который провалился под лед в реке Неман. Оказалось, что мальчик жил в Калининградской области на границе с европейским государством. Собственных спасателей литовская сторона не направила, поскольку ребенок считается погибшим, а пускать россиян на свою территорию прибалтийская страна отказалась.

Сообщается, что проведение операции затруднено из-за ледовой обстановки. На данный момент координаторы водолазной группы отрабатывают тактики поисковых мероприятий, которые будут проводиться в Немане после схода льда.