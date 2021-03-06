Как изменился размер средней пенсии и зарплаты россиян за год

Российские власти в 2020 году приняли ряд необходимых мер для улучшения социального положения россиян. Средняя назначенная пенсия в России увеличилась на 5,6% за год, а средняя начисленная зарплата выросла на 9,7%. Подробнее о том, как изменились пенсии и зарплаты, — в материале ФАН.

Согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», средний размер назначенных пенсий в январе 2021 года составил 15 745 рублей, что на 5,6% больше, чем в январе 2020 года. Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в январе 2021 года увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в ведомстве рассказали, как изменился размер номинальной среднемесячной зарплаты россиян. По данным Росстата, в 2020 году средняя начисленная зарплата составила 51 083 рубля. За год номинальная средняя зарплата россиян выросла на 6%.

В декабре 2020 года среднемесячная начисленная зарплата достигла 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%.

Очередное повышение пенсий ждет россиян с 1 апреля 2021 года — индексация затронет получателей социальных пенсий, а также некоторых категорий федеральных льготников. Выплаты увеличат на 2,6% в соответствии с процентом роста прожиточного минимума пенсионера в России.

После индексации размер социальной пенсии составит около 10 тысяч рублей. Выплаты на детей-инвалидов достигнут примерно 16 тысяч, а ежемесячное пособие для инвалидов с детства по России превысит 11 тысяч рублей. В эти суммы не включены региональные доплаты, которые могут достигать 10 тысяч рублей и более.

Ранее в январе 2021 года на 6,3% были проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. В среднем по России ежемесячная прибавка составила более 1 тысячи рублей.