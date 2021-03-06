Береговые комплексы «Бастион» «уничтожили» корабли противника на Балтике

Калининград, 6 марта. Расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийской военно-морской базы провели учения, в ходе которых обезвредили отряду кораблей условного противника.

По легенде учений, командование Балтфлота получило разведданные, согласно которым «противник» готовит удар по объектам береговой инфраструктуры и боевым кораблям.

Боевые расчеты ракетных комплексов «Бастион» в кратчайшее время обнаружили «вражескую» группу кораблей, после чего уничтожили цели залповым пуском крылатых ракет. В учениях приняли участие порядка 100 военнослужащих и более 30 единиц техники, передает RT.

Ранее артиллеристы Южного военного округа провели учения, в ходе которых выполнили пуски ракет комплекса «Искандер». Также в учениях были задействованы гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные пушки «Малка». В маневрах приняли участие более 4,5 тысячи артиллеристов.