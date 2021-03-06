Протащивший полицейского за машиной таксист арестован в Иркутске

Иркутск, 6 марта. Водитель такси зажал руку стража порядка стеклом авто и заставил его бежать за автомобилем. Злоумышленника нашли и задержали.

По данным следствия, уроженец Кыргызстана возил не только пассажиров, но и спиртные напитки, которые клиенты заказывали через мобильное приложение фирмы-перевозчика. В момент задержания мигрант пытался скрыться, напав на сотрудника полиции. Правоохранитель получил травмы.

Позже в багажнике мужчины обнаружили различную алкогольную продукцию. Ее изъяли и отправили на экспертизу. Таксиста по решению суда взяли под стражу. Против него завели уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Фигуранту грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее ФАН сообщал об аресте таксиста, который напал на сотрудника ОМОН в Москве.