Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сафронов честно рассказал о раке и химиотерапии

Москва, 6 марта. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов перенес операцию по удалению опухоли. Иллюзионист честно рассказал о диагностированном у него раке и химиотерапии.

Подробностями о страшном диагнозе он поделился в разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой. По словам иллюзиониста, врачи поставили ему неутешительный диагноз — рак лимфатической системы. Заболевание вызывало у Сафронова одышку и потливость, но до визита к медикам он не обращал внимания на эти симптомы.

Опухоль уже вырезали, знаменитости назначили курс химиотерапии. После второй процедуры у Сафронова резко ухудшилось самочувствие. Он сравнил свое состояние с похмельем.

«Тошнит, болит голова, и это состояние погружало меня в депрессию, снились кошмары», — поделился он в шоу «Секрет на миллион».

Слова экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» настолько тронули Кудрявцеву, что она не сумела сдержать слезы. Сафронову предстоит долгое лечение.

Братья иллюзиониста решили не отменять семейное шоу из-за его болезни. А нумеролог Элена Гамаюн считает, что телеведущему пора обратиться за помощью не только к врачам, но и к высшим силам. Она посоветовала ему сходить в церковь.