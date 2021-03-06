Почему Байден продлил действие санкций США против Ирана

Президент США Джо Байден продлил еще на один год санкции против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Антииранские санкции со стороны Соединенных Штатов были введены еще в марте 1995 года, в период президентства Билла Клинтона. В соответствии с Законом о международных чрезвычайных полномочиях он объявил Тегеран угрозой для Америки, что позволило ему начать давление на Исламскую Республику. С тех пор эти ограничения ежегодно продлялись, а каждый новый президент вносил в них свои поправки. Джо Байден в данном случае не стал исключением.

«Действия и политика иранского правительства, в том числе разработка и распространение ракет, а также других вооружений, его кампания региональной агрессии, поддержка террористических групп и злонамеренная деятельность Корпуса стражей Исламской революции и его суррогатов продолжают представлять необычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов», — отмечается в сообщении Белого дома.

После подписания распоряжения о продлении ограничений в отношении Ирана документ был опубликован в Федеральном реестре и передан в конгресс.

Тем не менее нельзя сказать, что пролонгация «традиционных» ограничений указывает на поддержку Байденом политики его предшественников. Ранее, в период обсуждения вопроса о возвращении к ядерной сделке с Ираном, он выказывал намерения найти способы снизить финансовое давление на Тегеран при сохранении санкций.

Также накануне, 5 марта, член совета директоров ирано-иракской Торговой палаты Сейед Хамид Хосейни рассказал о новых поблажках со стороны Вашингтона.

«Надежные иракские источники сообщают, что США одобрили отмену блокировки для замороженных средств Ирана в Коммерческом банке Ирака», — написал Хосейни на личной странице в Twitter.

منابع موثقی در عراق از موافقت #امریکا با #ازاد سازی منابع ایران در #بانک تجارت عراق خبر میدهند واعلام داشته اند که چند #تراکنش نیز انجام شده است، این اتفاق در استانه نوروز وماه رمضان برای تامین اقلام ضروری مردم #راهگشا خواهد بود pic.twitter.com/8S0OQAPnVf — Seyed Hamid Hosseini (@seyedhamidhoss6) March 5, 2021

По словам чиновника, получение доступа к этим средствам открывает возможность для закупки предметов первой необходимости.

Между тем пока говорить о возобновлении переговоров между Ираном и США рано. Несмотря на отдельные дипломатические инициативы, Тегеран пока не настроен обсуждать тему возвращения к ядерной сделке.

Руководство Исламской Республики требует от Вашингтона выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а именно — снятия антииракских санкций.

Biden administration officials keep talking about Iran’s compliance with JCPOA



In what capacity?



U.S. ceased participation in May 2018, violated JCPOA & punished those complying with UN resolution.



As of today, US remains in EXACTLY same position.



Before spouting off, COMPLY. — Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2021

Данная позиция объясняется тем, что США в период правления Дональда Трампа первыми вышли из договора и усилили экономическое давление. Поскольку американские власти стали причиной данного обострения, на них и лежит ответственность за его устранение, считают в Иране.