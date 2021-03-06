Пенсионерку по пути в поликлинику насмерть сбила иномарка на Урале

Екатеринбург, 6 марта. Водитель Honda Integra сбил двух пожилых женщин на нерегулируемом пешеходном переходе. Одна из них скончалась в больнице.

Смертью пенсионерки закончилось ДТП в Качканаре, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Вероятным виновником аварии стал водитель иномарки Honda Integra, который не предоставил преимущество двум женщинам, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ЧП одна из пострадавших скончалась в больнице, а жизнь второй пытаются спасти врачи. Сообщается, что в момент трагедии пенсионерки направлялись в больницу, чтобы сделать прививку.

Ранее о гибели подростка под колесами автомобиля в Белгородской области писал телеканал «360». Оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав.