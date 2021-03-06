Ольга Бузова показала деформированную стопу и пожаловалась на невыносимую боль

Москва, 6 марта. Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте откровенно рассказала о проблемах с ногами. Оказалось, что звезда страдает от вальгусной деформации стоп.

Ольга Бузова многих удивляет своей работоспособностью и энергией. В прошлом году она одновременно принимала участие в шоу «Ледниковый период», снимала новые клипы и посещала много светских мероприятий. Чаще всего певица появляется на публике на высоких шпильках, однако никто и не догадывался, какую мучительную боль ей приходится терпеть.

В Stories звезда показала изуродованную ногу после длительного рабочего дня. По словам Бузовой, не только туфли ей приносят мучения — в кроссовках ее ноги тоже сильно болят. Она страдает от вальгусной деформации стоп, которую в народе называют «косточка на ноге».

С этой проблемой сталкиваются многие женщины. Подобная деформация изводит, например, и балерину Анастасию Волочкову. К концу дня, по признанию певицы, состояние ухудшается — стопы ужасно воспаляются.

«Вы знаете о моей проблеме, я, собственно говоря, ее не скрываю. Вот, после рабочего дня вот эта ножка вроде нормальная, все равно болит немножко, но выглядит ничего так. А вот левая, видите, как воспалена, болит очень сильно. И вот я не знаю, к кому пойти за помощью», — пожаловалась Бузова.

На днях знаменитость появилась в выпуске программы «Сегодня ночью», который был посвящен современным золушкам. После эфира на нее обрушился шквал критики за странное поведение. Сидя за одним столом с народной артисткой РФ Татьяной Васильевой, Бузова не постеснялась назвать себя «гением столетия».