Оперштаб опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 6 марта. Российские медики за сутки выявили 11 022 случая коронавируса в 85 регионах страны. Такие данные предоставили в оперативном штабе.

У 11,7% новых пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции. В Москве выявили 1820 случаев коронавируса. В Северной столице заболели еще 975 человек. В Московской области инфекцию диагностировали у 746 местных жителей. За прошедшие 24 часа зафиксирован 441 летальный исход среди больных с подтвержденным коронавирусом. Полностью выздоровели еще 15 027 человек.

В Петербург поставили тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это препарат, разработанный в центре «Вектор». О поступлении вакцины рассказали в пресс-службе городской администрации. В Петербурге прививку можно сделать в одном из 129 пунктов.