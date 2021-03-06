Лолита Милявская призналась, что от взгляда Путина ей сразу хочется раздеться

Москва, 6 марта. Популярная певица Лолита Милявская в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в общих чертах обрисовала портрет идеального мужчины.

Телеведущий Иван Ургант предложил своей именитой гостье составить образ идеального жениха, выбрав части тела разных знаменитостей.

Артистка незамедлительно заявила, что у мужчины ее мечты должен быть нос, как Урганта, а глаза, как у президента РФ Владимира Путина. Однако Лолита честно призналась, что взгляд российского лидера действует на нее магнетически, и иногда она даже его побаивается.

«Он все время смотрит сверху. Он такой колкий с прищуром, очень холодный. Это взгляд Владимира Путина. От него сразу раздеваешься», — неожиданно заявила звезда.

Иван Ургант оценил выбор певицы и согласился с ней по поводу грозности взгляда президента. Ведущий отметил, что взгляд Владимира Путина «может быть и страшный, но честный».

Лолита Милявская появилась в эфире Первого канала в нетипичном для себя образе. Певица выбрала короткое платье-пиджак, декорированное подолом и перьями. Длина наряда во всей красе продемонстрировала стройные и загорелые ноги артистки.