Эндокринолог предупредил о развитии сахарного диабета после коронавируса

Москва, 6 марта. Сахарный диабет второго типа может развиваться у пациентов после выздоровления от коронавируса, предупредил врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

Коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие диабета у предрасположенных к этому заболеванию людей, уточнил Потешкин. Самоизоляция и малоподвижный образ жизни на фоне COVID-19 могут только усугубить ситуацию, добавил врач.

Беспричинное снижение веса, ухудшение зрения, слабость, постоянная жажда и медленное заживление ран считаются основными признаками сахарного диабета второго типа. При наличии этих симптомов необходимо обратиться к эндокринологу, посоветовал Потешкин в комментарии «Аргументы и Факты».

Возможность появления диабета у пациентов с COVID-19 начали изучать ученые из США. На фоне коронавирусной инфекции организм может не вырабатывать нужное количество инсулина, что может обернуться серьезными последствиями для человека.