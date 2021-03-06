Российские конструкторы создадут спутник для изучения парниковых газов

Москва, 6 марта. Специалисты из России планируют создать спутник для наблюдения за выбросами парниковых газов, заявил гендиректор компании «Успешные ракеты» Олег Мансуров.

Компания разрабатывает небольшой космический аппарат весом до 200 кг, основной задачей которого является анализ содержания углекислого газа в атмосфере Земли. Планируется завершить тестовый образец до конца 2021 года, сообщил Мансуров.

«Технологический образец спутника для мониторинга выбросов парниковых газов для лабораторных испытаний и отработки всех систем будет готов до конца текущего года», — заметил он.

После цикла наземных испытаний можно будет переходить на этап летных проверок. В случае успешного завершения проверочного цикла может быть принято решение о создании целой группировки таких спутников. Планируется создать и наземный сегмент, который будет работать совместно с космическими аппаратами.

Ранее стало известно, что автоматическая станция «Луна-25» будет доставлена на космодром Восточный в августе 2021 года. Также Россия запустит к Венере автоматическую станцию для изучения венерианской атмосферы, передает «360».