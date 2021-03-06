Далай-лама сделал прививку от коронавируса

Дхарамсала, 6 марта. Духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Он сделал прививку, находясь в индийском городе Дхарамсале, штат Химачал-Прадеш. Пандемия коронавируса — это следствие накопленной людьми негативной кармы, считает далай-лама. Духовный лидер буддистов призывает всех последовать его примеру и пройти вакцинацию от COVID-19.

Далай-лама ранее рассказал о способе борьбы с коронавирусом. Он посоветовал буддистам чаще читать мантру Тары. Далай-лама опубликовал запись, на которой сам произносит эту мантру. Она посвящена богине Таре (Спасительнице). Это существо, которое призвано помочь достичь просветления.