Житель Воронежа смертельным ударом наказал потерпевшего за громкую музыку

Воронеж, 6 марта. Сотрудники полиции задержали 38-летнего горожанина. Он подозревается в расправе над 22-летним потерпевшим.

Труп гражданина был обнаружен возле домов на улице Красная площадь. По версии Следственного комитета, мужчина пострадал в результате внезапного конфликта.

Возле домов была припаркована машина, в салоне которой сидели молодые люди и слушали громкую музыку. Из подъезда вышел фигурант и возмутился поведением оппонентов. Затем он ударил пострадавшего металлическим предметом по голове. Смерть была мгновенной.

Экспертиза показала, что причиной летального исхода стала внутричерепная травма головы. Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого.

Житель Калининградской области пришел в ярость от того, что его громко храпевшая возлюбленная не давала уснуть. Злоумышленник избил жертву, а затем задушил, сообщил телеканал «360».