ООН признала Чили, Уругвай и Коста-Рику лидерами Латинской Америки в устойчивом развитии

Чили, Коста-Рика и Уругвай оказались в тройке лидеров Латинской Америки и Карибского бассейна по достижениям в сфере устойчивого развития, несмотря на пандемию коронавируса. Лучшие показатели в этой области отмечены в Чили, указано в рейтинге Целей устойчивого развития ООН за 2020 год.

Цели устойчивого развития в Латинской Америке

Выделяется 17 глобальных Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), среди которых — ликвидация голода, нищеты, уменьшение неравенства и борьба с изменением климата.

Согласно Докладу о целях в области устойчивого развития, страны Латинской Америки и Карибского бассейна преуспели в борьбе с изменением климата, однако пока не смогли побороть классовое неравенство. Темпы прогресса, которые наблюдаются в регионе на текущий момент, могут замедлить достижение показателей ЦУР, определенных на 2030 год.

Многие страны региона далеки от серьезного прогресса в области устойчивого развития. Отставание в исполнении 11 из 17 целей ООН наблюдается в Гайане, Гватемале и Гаити. Колумбия занимающая 67 место в мире и девятое в регионе. Страна достигла прогресса лишь в 4 из 17 целей: в стране сокращается нищета и антисанитария, рационально используются водные ресурсы, фиксируется экологическая устойчивость городов.

«То, как мы справимся с этими задачами в будущем, будет полностью зависеть от действий политического руководства по восстановлению экономики и обеспечению устойчивого развития в качестве главного приоритета», — утверждает ректор Университета Лос-Андес в Колумбии Алехандро Гавириа.

По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL), страны региона пострадали от пандемии COVID-19 сильнее, чем остальные страны мира. Объемы ВВП сократились на 1,8%, а ВВП на душу населения — на 3%. В регионе наблюдается значительный рост безработицы и проблемы с финансированием системы здравоохранения.

Устойчивое развитие в Чили

Чили занимает первое место среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию, опередив США, Австралию и Италию.

«Мы разрабатываем такую повестку дня, которая позволит продвигаться в направлении трансформации Чили в экономику с низким объемом выбросов парниковых газов и с высокой устойчивостью к изменениям климата; это улучшит качество жизни людей. Доклад ООН показал, что мы двигаемся в правильном направлении», — заявила министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт.

Чили занимает 28 место в мире по индексу ЦУР. Страна смогла в значительной степени победить нищету, достигла прогресса в борьбе с климатическими изменениями, а также обеспечить население качественным образованием и перейти к рациональному использованию ресурсов пресных вод и океана. Для достижения ЦУР налажен диалог между гражданским обществом, частным сектором и научными организациями.

Сотрудничество Чили с другими странами для достижения ЦУР ведется и за счет кооперации «Юг-Юг» (обмен ресурсами, технологиями и знаниями между странами). Этот метод взяло на вооружение Чилийское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AGCID). Под эгидой организации ведется создание «дорожной карты» сетей с другими странами.

В конце февраля 2021 года крупнейший производитель вин в Латинской Америке Concha y Toro и филиал британской аудиторско-консалтинговой компании EY в Чили объявили о значительном сокращении выбросов вредных веществ к 2025 году. Французская компания Michelin сообщила об открытии к 2023 году первого завода по переработке шин в Чили.

В августе 2020 года чилийская нефтяная компания Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) заявила, что ее ветряная электростанция в Антарктиде готова к запуску. Хоть и не в полном объеме, но Чили продолжает инвестировать в возобновляемые источники энергии как в альтернативу ископаемому топливу на континенте.

Одной из самых важных проблем для страны остаются неравенство и безработица. Вызванный пандемией COVID-19 кризис и социальные волнения 2019 года замедлили темпы экономического роста. Безработица выросла до уровня кризисного 2008 года, усилилось неравенство в обществе.

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) рекомендует правительству Чили для полного восстановления активнее создавать рабочие места, что поможет сократить неравенство.

Устойчивое развитие в Коста-Рике

Коста-Рика является мировым лидером по борьбе с изменением климата. Одной из самых богатых стран Карибского бассейна удалось сократить нищету и неравенство, обеспечить экологическую устойчивость городов и населенных пунктов.

В 2016 году Коста-Рика подписала национальный пакт о достижении ЦУР, приняв на себя обязательство не только перед ООН, но и перед субъектами внутри страны. Основной задачей документа является приверженность целям устойчивого развития при государственном планировании.

Нынешнее правительство центрально-американской страны во главе с президентом Карлосом Альварадо Кесадой настаивает на необходимости сокращения зависимости от углеводородов в мировой экономике. В начале своего президентского срока в 2018 году Кесада объявил о запрете на использование ископаемых видов топлива.

В настоящее время Коста-Рика получает 99% своей энергии от возобновляемых источников. Выгодное географическое расположение позволяет вырабатывать до 78,26% энергии на гидроэлектростанциях.

Карлос Кесада призвал лидеров других государств взять на себя обязательство по сохранению от воздействия человека не менее 30% площади суши и 30% морской акватории мира. 3 марта правительство Коста-Рики еще раз подтвердило свое намерение достигнуть этой цели.

Устойчивое развитие в Уругвае

В 2020 году властям Уругвая удалось в значительной степени ликвидировать нищету и обеспечить гражданам доступ к недорогим, надежным и устойчивым источникам энергии.

В 2019 году страна представила Стратегию национального развития к 2050 году, основной задачей которой является направление Уругвая по пути устойчивого развития. В рамках обязательств по ЦУР в Уругвае ведутся масштабные лесопосадки, поощряется устойчивый туризм, проводятся конференции по вопросу защиты океанов.

Объединенный фонд ООН выделил Уругваю и еще трем странам по 10 млн долларов для достижения ЦУР. На текущий 98% электроэнергии в стране вырабатывается на основе возобновляемых источников. Уровень бедности в стране удалось сократить с 25,5% в 1989 году до 8,8% в 2019 году. Уругвай достиг таких результатов за счет экономической поддержки правительства, инициативам в социальной сфере и развитию образования. Влияние также оказал рост вовлеченности женщин на рынке труда.

Чили, Коста-Рике, Уругваю и другим странам Латинской Америки еще предстоит работа по достижению многих целей ООН в сфере устойчивого развития. Одной из основных задач станет обеспечение стабильного экономического роста, особенно в контексте кризиса в результате пандемии COVID-19. Ряд политиков в регионе считают, что одной из первоочередных задач для достижения этих целей является развитие регионального блока Меркосур.