Киев, 6 марта. Президента Украины Владимира Зеленского ждет участь расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По словам парламентария, Зеленский построил в стране «фашистский режим» и якобы разрешил создать специальную боевую группу из 20 человек. Они будут нападать журналистов и депутатов, которые выступают против действующей власти. Рабинович добавил, что за всю историю подобных политических деятелей было много.

«Я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!» — заявил Рабинович.

Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат Верховной рады Илья Кива посоветовал украинцам подготовиться к голоду из-за провальной политики властей во время пандемии коронавируса.