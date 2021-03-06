СК приступил к проверке инцидента в детском саду на Сахалине, где заболели дети

Южно-Сахалинск, 6 марта. Медики госпитализировали детей с кишечной инфекцией из детского сада в Шахтерске. Сотрудники СК организовали доследственную проверку.

Семь детей попали в больницу с диагнозом «кишечная инфекция». Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

По факту ЧП Следственный комитет организовал доследственную проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося, а также определяют, соблюдались ли в детском учреждении санитарно-эпидемиологические требования. В случае нарушений в отношении виновных примут меры реагирования.

Похожий инцидент произошел в Тольятти, сообщал ранее телеканал «360». В одном из детских садов Автозаводского района у пяти детей и воспитателя появились симптомы кишечной инфекции.