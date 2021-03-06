Netflix представил трейлер мультсериала «Король шаманов»

Вашингтон, 6 марта. Стриминговый сервис Netflix представил трейлер экранизации популярной манги «Король шаманов», которая должна выйти уже в 2021 году.

В центре аниме-сериала турнир на звание Короля шаманов, который проводится раз в 500 лет. По сюжету, начинающий шаман Йо Асакура знакомится с подростком, который становится ему помощником и лучшим другом. Ему предстоит победить в соревновании и предотвратить грядущую катастрофу.

Манга Хироюки Такэи выходила с 1998 года по 2004 год. По мотивам произведения появилось множество видеоигр, а также аниме-адаптация. Нынешняя версия станет ребутом того мультсериала.

Фанаты тем временем с нетерпением ждут выхода фильма «Мортал Комбат». Создатели пообещали много кровавых сцен.