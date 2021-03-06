Атака на САА в Дамаске и взрыв СВУ в Дейр эз-Зоре — что произошло в Сирии 5 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 5 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Вооруженные силы США развернули самоходные зенитно-ракетные комплексы ближнего действия M1097 Avenger в Сирии. Это сделано в целях защиты от атак «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) ракетами кустарного производства.

ABD, Suriye ve Irak'a kısa menzilli mobil hava savunma sistemi 'Avenger' konuşlandırdı. Avenger füzelerinin DEAŞ'ın elinde olduğu iddia edilen Nazi üretimi V-1 füzelerine benzer jet motorlu insansız hava araçları nedeniyle konuşlandırıldığı açıklandı. pic.twitter.com/wrRZ4WKIr1 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2021

В населенном пункте Аль-Кясра, расположенном в западной части провинции Дейр эз-Зор, в автомобиле бойцов проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) сработало взрывное устройство, информации о жертвах нет.

Военный патруль ВС США был замечен в окрестностях города Аль-Маликия, расположенного на северо-востоке провинции Хасака.

Приморье и столичный регион

В пригороде Дамаска в населенном пункте Зималка на блокпост Сирийской Арабской Армии было совершено нападение. Четверо бойцов САА получили ножевые ранения. После этого правительственные войска перекрыли въезды и выезды из населенного пункта и стянули туда пикапы с пулеметчиками.

Северная Сирия

Зона операции «Щит Евфрата»

Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие спецподразделения уничтожили пять боевиков «Сирийских демократических сил», пытавшихся проникнуть в район операции «Щит Евфрата».

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VDPwA0kpcb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2021

По стоянке бензовозов на контрольно-пропускном пункте Аль-Хамран на территории, находящейся под контролем протурецких группировок, был нанесен ракетный удар. Погибло три человека и еще 18 были ранены.

#جرابلس



لحظة سقوط الصاروخ الذي استهدف سوق المازوت في الحمران. pic.twitter.com/B8Ix2Z66ty — Ahmad shehab (@Cilo909) March 5, 2021

Вооруженные люди не позволили водителям, перевозящим пострадавших при ракетном ударе погранперехода Аль-Хамран, заехать в подконтрольные им районы в городе Манбидж на востоке провинции Алеппо.

По нефтеперерабатывающему комплексу протурецких боевиков в окрестностях населенного пункта Тархин в провинции Алеппо нанесли ракетный удар.

Video Showing The Aftermath Of The Missle Attack That Struck The Area In Tarhin #Syria pic.twitter.com/v8qsElRFDF — J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@The_Justice7) March 5, 2021

Центральная Сирия

Бойцы САА в ответ на провокации боевиков обстреляли из тяжелой артиллерии населенный пункт Аль-Кахира, расположенный в западной части провинции Хама.

САА при помощи РСЗО и артиллерии обстреляли деревни Аз-Зияра, Телль Васит и Аль-Машик, расположенные на северо-западе Хамы.

Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе совещания Эрдоган подчеркнул, что Турция является единственной страной, которая фактически предоставляет защиту и помощь миллионам сирийцев.

По его словам, в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, поэтому ЕС должен оказывать финансовую и техническую поддержку в целях добровольного возвращения сирийских беженцев. Кроме того, президент Турции заявил, что политический процесс в Сирии должен активно продолжаться.

Гуманитарная обстановка

Глава оппозиционного «Временного правительства Сирии» Абдул Рахман Мустафа и глава «Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил» Наср аль-Харири в своих Twitter-аккаунтах выразили соболезнования турецкому народу в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате крушения военного вертолета на востоке Турции.

Организация «Врачи без границ» приостанавливает работу в лагере Аль-Хол, расположенном на востоке провинции Хасака, в связи с ростом напряжения и ухудшением уровня безопасности внутри лагеря.

Согласно докладу неправительственной международной организации International Rescue Committee (IRC), Сирию покинули 80% сотрудников медицинского сектора. На сегодняшний день, по данным организации, на 10 000 сирийцев приходится один врач, а из-за нехватки кадров время работы увеличилось до примерно 80 часов в неделю.

1 Организация запрещена на территории РФ.