Атака на САА в Дамаске и взрыв СВУ в Дейр эз-Зоре — что произошло в Сирии 5 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 5 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике.

Вооруженные силы США развернули самоходные зенитно-ракетные комплексы ближнего действия M1097 Avenger в Сирии. Это сделано в целях защиты от атак «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) ракетами кустарного производства.

В населенном пункте Аль-Кясра, расположенном в западной части провинции Дейр эз-Зор, в автомобиле бойцов проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) сработало взрывное устройство, информации о жертвах нет.

Военный патруль ВС США был замечен в окрестностях города Аль-Маликия, расположенного на северо-востоке провинции Хасака.

В пригороде Дамаска в населенном пункте Зималка на блокпост Сирийской Арабской Армии было совершено нападение. Четверо бойцов САА получили ножевые ранения. После этого правительственные войска перекрыли въезды и выезды из населенного пункта и стянули туда пикапы с пулеметчиками.

Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие спецподразделения уничтожили пять боевиков «Сирийских демократических сил», пытавшихся проникнуть в район операции «Щит Евфрата».

По стоянке бензовозов на контрольно-пропускном пункте Аль-Хамран на территории, находящейся под контролем протурецких группировок, был нанесен ракетный удар. Погибло три человека и еще 18 были ранены.

Вооруженные люди не позволили водителям, перевозящим пострадавших при ракетном ударе погранперехода Аль-Хамран, заехать в подконтрольные им районы в городе Манбидж на востоке провинции Алеппо.

По нефтеперерабатывающему комплексу протурецких боевиков в окрестностях населенного пункта Тархин в провинции Алеппо нанесли ракетный удар.

Video Showing The Aftermath Of The Missle Attack That Struck The Area In Tarhin #Syria pic.twitter.com/v8qsElRFDF