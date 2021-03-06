США пытаются надавить на Зеленского с помощью санкций против Коломойского

Киев, 6 марта. США стараются надавить на президента Украины Владимира Зеленского с помощью санкций, введенных против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом пишут украинские СМИ.

Автор статьи указал, что ограничения, которые ввел Вашингтон против предпринимателя, можно расценить как сигнал не Коломойскому, а Владимиру Зеленскому.

«Коломойскому прислали очередную «черную метку» из-за океана», — написал журналист.

Американская администрация стремится надавить на президента Украины, чтобы «люди Коломойского» не получили доступ к государственным активам, резюмировал автор.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Вашингтон ввел санкции против Игоря Коломойского из-за обвинений в коррупции. В США считают, что бизнесмен пытался «подорвать демократию на Украине».