Устойчивость России во время коронакризиса объяснил эксперт Кондрашов

Москва, 6 марта. Для России кризис прошел легче, чем для других стран. Что этому способствовало, объяснил научный сотрудник института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.

Благодаря бюджетному правилу РФ смогла заранее приспособиться к низкому уровню цен на нефть. Согласно данному правилу, план расходов федбюджета основан на оценке его дохода при прогнозной стоимости барреля. По словам Кондрашова, после валютного кризиса в 2015 году, в госбюджет закладываются консервативные цены на нефть, они помогли создать подушку безопасности.

В 2020 году расходы федбюджета прибавили 9% — это стало следствием введения мер господдержки бизнеса и населения. Благодаря этому удалось добиться относительно небольшого снижения экономики в 3,1%. Также экономист подчеркнул, что в России доля пострадавших от пандемии отраслей не так велика, как в развитых странах. Крупные предприятия, доминирующие в отечественной экономике, оказались весьма устойчивыми.

Пандемия коронавируса стала периодом бурного развития цифровых финансовых инструментов. Издание «ФедералПресс» отмечает, что ФНС разрабатывает новые методы оптимизации системы налогообложения.

В макроэкономическом исследовании института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) ранее отмечалось, что Россия вышла из коронакризиса лучше, чем весь мир в целом.