Сериал «Сокол и Зимний солдат» будет короче, чем предполагалось

Сакраменто, 6 марта. Фанаты вселенной Marvel немного разочарованы продолжительностью сериала «Сокол и Зимний солдат». Вместо десяти эпизодов они увидят только шесть.

Премьера состоится 19 марта, а за неделю до релиза, 12 марта, на стриминговом сервисе Disney+ выйдут несколько спецвыпусков «Сокола и Зимнего солдата». Поклонники рассчитывали увидеть длинную и масштабную историю супергероев, однако сериал будет значительно короче, чем они ожидали.

Американский продюсер и глава Marvel Кевин Файги на выступлении перед Ассоциацией телевизионных критиков сообщил, что проект будет состоять всего из шести серий. Он признался, что такое решение было вынужденным. Проекту просто не хватило финансирования. Однако уже при производстве они поняли, что такой формат более логичен.

«Шесть часов — лучший способ рассказать эту историю», — заявил актер Энтони Маки, сыгравший Сокола.

Сериал «Сокол и Зимний солдат» создан в рамках специального плана студии по расширению супергеройской вселенной. Кроме него, Marvel готовит еще восемь новых проектов. Уже состоялась премьера «ВандаВижн». Фанаты в восторге от шоу об Алой Ведьме и Вижне, однако режиссер Мэтт Шакман заявил, что финальный эпизод может разочаровать некоторых любителей теорий.