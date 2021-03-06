Александр и Эмма Малинины рассказали о роли женщины в жизни успешного мужчины

Народный артист России Александр Малинин более 30 лет счастлив в браке с Эммой Малининой. Супруга занимается не только его певческой карьерой как продюсер — она акушер-гинеколог, бизнесвумен и популярный блогер. Малинины воспитали четверых детей, всюду появляются вместе. Накануне 8 Марта супруги поговорили с корреспондентом ФАН о роли женщины в жизни мужчины.

— Эмма Валентиновна, насколько счастье мужчины зависит от женщины, которую он выбрал в жены? Какую роль она играет в его жизни?

— Это очень важно. Я недавно ездила к своей невестке в гости, она только что родила третьего ребенка — моего третьего внука. Приехав домой, я подумала, какое же счастье, что у моего старшего сына такая замечательная жена! Самый большой подарок для мужчины — когда он действительно превращается в мужчину и ищет свою подругу жизни, настоящую любовь, настоящую женщину с женскими привычками, с женским характером. Женщину вне быта, без любви к быту я себе не представляю. Я считаю, что русская женщина имеет очень много положительных качеств. В ней есть все: и красота, и трудолюбие, и внимание. Поэтому хочу, чтобы все наши женщины были счастливы, чтобы встречали свои половинки, чтобы их искали, притягивали. Я верю, обязательно у каждой женщины есть кто-то, кто мог бы украсить ее жизнь и вместе с ней пройти красиво по жизненному пути.

— Александр Николаевич, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Убедились ли вы на примере своей жизни в справедливости известного афоризма?

— На 100%! Именно на своем примере. Когда мы встретились с Эммой, я сказал: «В твоей жизни будут какие-то неудобные моменты, потому что я очень популярен. Ко мне, наверное, будет больше внимания по жизни, чем к тебе». Я ставил свою карьеру на первое место и говорил, что моя карьера важнее, чем семья. Тогда я не понимал, что такое семья. И только потом, когда мы уже были вместе, пришло ко мне осознание того, что такое настоящая семья. Я считаю, что семья, дети — это главное. Все остальное — это вторичное. Поэтому человек, даже добившийся каких-то успехов, неполноценен, если рядом с ним нет настоящей женщины. Женщины, которая его понимает, поддерживает, чувствует, помогает. Поэтому я на 100% согласен с тем, что за каждым настоящим, успешным мужчиной обязательно должна стоять женщина. Не друзья, не мамы, не папы, а именно вторая половина — женщина.

— О подарках жене и дочери расскажете?

— Во-первых, я не раскрываю секретов, а во-вторых, 8 Марта еще не пришло. Рядом со мной стоит моя жена, поэтому я не готов сейчас открывать секреты, которые вы хотите узнать от меня. Вы можете не сомневаться, моя любимая женщина без подарка не останется! Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с этим чудесным праздником. Конечно же, 8 Марта — не единственный праздник в жизни, которого достойны настоящие женщины. Женщины достойны всего года. Хочу пожелать всем женщинам, чтобы их любили мужчины всю жизнь и дарили им дорогие подарки, носили на руках, были настоящей опорой для них. С праздником, дорогие женщины!

Ранее знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко в беседе с ФАН также поздравил прекрасную половину человечества с наступающим 8 Марта и рассказал о главном значении праздника.