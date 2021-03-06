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Ближний Восток

Приезд папы римского и арест высокопоставленного боевика ИГ — что произошло в Ираке 5 марта

Приезд папы римского и арест крупного боевика ИГ — что произошло в Ираке 5 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 5 марта и рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Папа римский прибыл в Ирак

Пресс-служба Ватикана сообщила о прибытии главы римско-католической церкви Франциска в Багдад.

Понтифик встретился с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, выступил с проповедью в сиро-католическом кафедральном соборе и пообщался со священниками.

Визит папы римского продлится с 5 по 8 марта. Он посетит Ан-Наджаф, Ур, Эрбиль, Мосул и Бахдиду. По официальной версии, епископ прибыл с миссионерским визитом. Что за ним может стоять, международная редакция ФАН рассказала ранее.

Приезд папы римского и арест крупного боевика ИГ — что произошло в Ираке 5 марта

Северный Ирак

Провинция Найнава

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака объявило о задержании высокопоставленного террориста «Исламского государства».

Разведчики поймали так называемого Абу Фейсала. Он занимался транспортировкой боевиков ИГ из Сирии в Ирак.

Террорист скрывался в одном из домов на левой стороне Мосула вместе с еще одним членом бандформирования. Оба арестованы.

Спецоперация проводится одновременно в двух провинциях Найнава и Анбар. В рамках нее в общей сложности задержаны шесть боевиков. Они планировали нападение на город Ар-Рамади.

Центральный Ирак

Провинция Дияла

В штабе отрядов народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили об уничтожении укрытий «Исламского государства» в районе Джаляули.

Разведчики выявили 15 позиций боевиков, спрятанных в садах и в отдаленных деревнях. Артиллеристы 16-й бригады «Хашд Шааби» нанесли массированный удар в окрестностях деревни Аль-Ислах. Спецназ выдвинулся для зачистки.

В Центральном Ираке проходит операция «Месть мучеников». Один из представителей отрядов народного ополчения опубликовал видео уничтожения пещеры террористов без уточнения места и даты съемки.

По предварительным данным, устранены восемь объектов террористического подполья. В социальных сетях уточняется, что ликвидировано 11 пещер ИГ, а также шесть боевиков.

Южный Ирак

Провинция Васит

Министерство внутренних дел Ирака заявило об обнаружении взрывчатки.

Взрывотехники нашли спрятанный в земле пакет. В нем находились два самодельных взрывных устройства (СВУ). Арсенал ликвидирован на месте. Раненых и пострадавших нет.

Провинция Мисан

В управлении полиции провинции Мисан сообщили об аресте подозреваемых в нападении на участок в Аль-Масре.

Полицейские задержали нападавших меньше, чем за сутки. 4 марта боевики одного из племен подъехали к зданию полиции, открыли по нему огонь из автоматов и скрылись.

Атака стала местью на действия спецназа, который прекратил траурную стрельбу на похоронах одного из членов клана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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