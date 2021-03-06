Бразильцу во время пробежки отгрызли лицо семь питбулей

Бразилиа, 6 марта. Искусанного собаками в Бразилии мужчину доставили в больницу. От полученных травм пострадавший скончался на руках врачей.

Стая собак набросилась на жителя Бразилии, который решил совершить утреннюю пробежку. Спортсмену буквально отгрызли лицо. Мужчина пытался отбиться от семи питбулей, но не смог. В какой-то момент агрессивных животных заметили прохожие, они отогнали псов и вызвали скорую помощь.

Медики не смогли помочь 46-летнему пациенту, от тяжелых увечий он скончался. Сейчас полиция разыскивает хозяина набросившихся на прохожего собак. Местные жители рассказали, что питомцы могли сбежать с местной фермы, но доказательств пока нет.

Похожий случай произошел в одном из городов в Республике Тыва. Там собаки загрызли женщину, сообщал телеканал «360».