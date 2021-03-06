Программа развития Кузбасса до 2035 года утверждена Кабмином России

Кемерово, 6 марта. План социально-экономического развития Кузбасса был утвержден правительством, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На разработку нового плана по развитию региона ушло два года. Новая стратегия по развитию Кузбасса была принята в декабре 2020 года, она предусматривает диверсификацию региональной экономики. Документ был создан согласно указу президента России Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года.

«Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет», — сообщил Мишустин.

Путин поручил принять стратегию развития региона до конца марта 2021 года. В нее должны быть включены 20 мероприятий, в том числе крупные проекты в сфере инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Мишустин посетит Кузбасс с рабочим визитом.