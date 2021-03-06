В Австрии посоветовали Польше вынести урок из поражения в «войне» с Россией

Вена, 6 марта. Поражение армии Польши в виртуальном бою с российскими войсками должно стать хорошим уроком для Варшавы, считают журналисты из Австрии.

Виртуальное сражение с ВС РФ в ходе учений окончилось полным провалом для польских солдат, доказавшим, что победа над Россией в обычном вооруженном конфликте Польше не по зубам, считают австрийские аналитики в статье для издания Contra Magazine, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По их мнению, Варшаве стоит задуматься над сменой риторики в отношении Москвы.

«Это должно стимулировать смену парадигмы в политическом курсе Варшавы в отношении своих соседей», — пишут авторы материала.

Полный провал польских войск в «войне» с армией РФ на учениях стал темой, которая активно обсуждалась во множестве СМИ, напомнили аналитики из Австрии. Они подчеркнули, что о фиаско Польши писали не только в российских, но и в западных изданиях, что стало весьма неприятным моментом для руководства страны.

Варшаве стоит усвоить этот жесткий урок на фоне ожидаемых поставок вооружения из Соединенных Штатов, считают эксперты. Журналисты отметили, что командование ВС Польши применяло в виртуальном конфликте американские новейшие истребители пятого поколения F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS, несмотря на то, что подобная техника еще не была передана государству.

Польские власти надеялись, что оружие из США осуществит давнюю мечту страны и позволит остановить «агрессию России», однако это так и останется лишь грезами Варшавы, уверены австрийские аналитики. По их словам, причина заключается в отсутствии этой самой «агрессии», так как Россия не собирается нападать на Польшу, ввиду чего такой вариант развития событий маловероятен. Эксперты добавили, что Москва имеет возможности реализовать этот придуманный поляками сценарий, однако у РФ нет намерений претворять его в жизнь.

Ранее пользователи Сети высмеяли сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и Североатлантическим альянсом, предложенный польскими экспертами, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.