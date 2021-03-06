Школьница перебегала дорогу на красный свет и погибла под колесами авто в Перми

Пермь, 6 марта. Полиция установила, что мужчина, сбивший перебегавшую дорогу на красный свет школьницу в Перми, был трезв.

Несчастный случай произошел в Индустриальном районе Перми. Водитель за рулем «Газели» в районе шоссе Космонавтов не заметил перебегавшую дорогу десятилетнюю девочку и сбил ее.

По имеющимся у полиции данным, ребенок переходил «зебру» на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм школьница скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Правоохранители сообщили, что мужчина за рулем не был пьян. Сейчас они устанавливают все детали произошедшего.

Еще случай произошел в Белгородской области. Там пьяный водитель насмерть сбил подростка, сообщил телеканал «360».