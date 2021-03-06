Подачу тепла возобновили в домах Республики Коми после аварии с грузовиком

Сыктыквар, 6 марта. Больше 30 домов остались без отопления в 20-градусный мороз из-за инцидента на теплотрассе с участием грузовика в поселке Краснозатонский. Последствия ЧП уже устранили.

Ремонтные работы начались сразу же после аварии, на восстановление работоспособности теплотрассы понадобилось около шести часов. На время операции подачу тепла пришлось приостановить в 23 деревянных двухэтажных и девяти частных домах.

Ситуацию взял под свой контроль вице-мэр столицы Коми Александр Можегов. Виновника инцидента установили, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее авария на теплотрассе произошла в Южном Чертаново на улице Дорожной. Очевидцы сообщили, что пар стал валить столбом из ливневых стоков практически по всей улице, сообщал ФАН.