Страдающие болезнями десен люди рискуют столкнуться с тяжелым течением COVID-19

Москва, 6 марта. Наличие ряда заболеваний увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Об этом ученые заявляли неоднократно.

Новое исследование свидетельствует, что вероятность развития осложнений увеличивается при COVID-19 в несколько раз у людей с больными деснами. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Clinical Periodontology. Речь идет о пародонтите или пародонтозе.

Они приводят к потере зубов и ряду других проблем. Они провоцируют развитие хронических заболеваний. Как следствие, увеличивается риск смерти при коронавирусе. К тому же пациенты с больными деснами, заразившиеся COVID-19, чаще попадают в реанимационные отделения.

Мир может отказаться от традиционных тестов на коронавирус. В качестве альтернативы предлагается использовать «будку крика». Это специальное помещение, где человек будет кричать или петь. После чего ученые проанализируют частицы слюны, вылетевшие изо рта потенциального больного.