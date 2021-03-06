Алтайские орнитологи разработали программу по восстановлению популяции соколов

Барнаул, 6 марта. Новый метод восстановления популяции краснокнижных соколов-балобанов придумали в питомнике Алтайского края, рассказал руководитель центра «Тайгун» Артем Кучер.

Согласно подготовленной программе, пару редких соколов будут содержать в специальном питомнике 2,5–3 года. В этом возрасте птицы достигают половой зрелости, потом их можно будет выпустить на волю. Содержание балобанов под присмотром специалистов до этого времени позволит уберечь птиц от браконьеров, отравления и других возможных неблагоприятных последствий.

Орнитологи установят камеру в питомнике, чтобы наблюдать за состоянием балобанов, не тревожа их. Специальный тоннель для запуска птицы-добычи также установят в вольере. Специалисты намерены приучить соколов питаться не голубями, а воронами, поскольку они считаются вредителями сельского хозяйства.

Перелетные птицы не способны заразить людей птичьим гриппом, заявил орнитолог Вадим Мишин. Россияне употребляют в пищу только приготовленное мясо, поэтому им не грозит это заболевание, однако работникам птицеферм стоит пользоваться индивидуальными средствами защиты, уточнил он.