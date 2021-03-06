Москва не позволит Лондону уклониться от ответа по антироссийской кампании в СМИ

Москва, 6 марта. Россия намерена получить от Великобритании ответ об управлении из Лондона антироссийской кампанией в СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва пока не получала ответа от Лондона об утечке, которая говорит о британском управлении антироссийской кампанией в СМИ.

«Если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения при даче ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются», — сказала Мария Захарова.

Российское посольство в Лондоне скоро сделает соответствующие представления британской стороне, поэтому Великобритании придется объясняться, заключила представитель МИД.

Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД РФ готовит ответные ограничения на американские санкции. Москва опубликует ответный стоп-лист граждан США.