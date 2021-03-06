Сотрудница зоопарка заменила мать детенышу капуцина. ФАН-ТВ

Сотрудница парка живой природы Наталья Белугина вновь стала приемной мамой одному из обитателей зверинца. Вновь — потому что в «портфолио» женщины уже много воспитанных ею приматов: игрунки, саймири и лемуры вари.

Новый подопечный — детеныш капуцина по имени Чиполлино. Чипу, как любовно сократили имя малышки, бросила родная мать. Этот детеныш у нее первый и мама-капуцин не знала, как правильно ухаживать за потомством.

Чипе шесть месяцев, и у нее уже есть свои привычки: она часами проказничает и, в отличие от других детенышей, не любит одежду. Когда Чипе холодно, она предпочитает прятаться в капюшоне своей приемной мамы.

Через какое-то время малышку будут приучать к жизни с сородичами. Пока что манеж Чипы ставят рядом с вольером взрослых и карапуз иногда наблюдает за собратьями.

«В этом вольере содержатся родители нашей Чиполлинки. Для того, чтобы со временем у нас получилось ввести Чиполлинку в группу, мы приходим сюда, в пустой вольер. Он специально оборудован для малышки. Чтобы через какое-то время, когда она уже привыкнет жить в вольере и захочет здесь остаться, мы смогли воссоединить ее с семьей. Это, конечно, процесс небыстрый, но я думаю, что все у нас получится, потому что все-таки обезьянке лучше с другими обезьянками», — поясняет Наталья.

Пока Чипа проводит время с родителями дважды в неделю. Наталья уверена, что процесс воссоединения с семьей пройдет успешно, ведь за плечами у нее уже не одно взращенное таким образом поколение.