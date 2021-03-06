Шеф-повар Константин Ивлев сыграл свадьбу в Тамани в казачьих традициях

Краснодар, 6 марта. Шеф-повар, ресторатор и ведущий шоу «Адская кухня» Константин Ивлев сыграл шумную свадьбу в казачьих традициях в Тамани — станице в Краснодарском крае.

На 28-летней Валерии Куденковой знаменитый телеведущий женился еще в середине февраля. Но основные торжества прошли позднее.

Для празднования в Тамани избранница ресторатора облачилась в белое платье, декорированное узорами в народном стиле. Ивлев надел рубаху с красным воротом. Из церкви супруги приехали в запряженной лошадьми карете. А до этого произошел выкуп невесты.

Гостей веселили артисты фолк-коллектива африканских казаков.

Еще за неделю до торжества Куденкова объявила в Instagram розыгрыш приглашений на свадьбу. В числе специальных призов были заявлены ящик шампанского и полкилограмма черной икры.

«Что такое свадьба? Свадьба — это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно!» — добавил тогда Ивлев.

Для харизматичного ведущего эта свадьба вторая. Он около 20 лет состоял в браке с супругой Марией. У пары родились двое детей — Матвей и Маруся.