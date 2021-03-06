Составлен список самых востребованных в праздничные выходные городов у россиян

Москва, 6 марта. Аналитики OneTwoTrip выяснили, куда россияне массово отправились в праздничные дни. Больше всего авиабилетов забронировано в Москву, Петербург и Сочи.

На эти города приходится 23%, 11% и 9,2% всех броней соответственно. Еще 4,5% россиян в преддверии 8 Марта поедут в Симферополь. Около 3,7% соотечественников намерены отдохнуть в Минеральных водах. Еще 3,4% и 3,3% россиян — в Краснодаре и Калининграде соответственно.

Существенно сэкономить смогут те, кто на выходные отправится в Махачкалу, пишет RT. Средняя стоимость билета в этом направлении оказалась одной из самых оптимальных и составила 7,2 тыс. рублей. В топ-5 самых популярных железнодорожных направлений среди россиян вошли Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань и Хабаровск.

По побережью Черного моря начнет курсировать туристический ретропоезд. С 6 по 8 марта жители и гости Краснодарского края смогут совершить увлекательное путешествие в Абхазию. Поезд отвезет их из Туапсе в Гагры. Интерьеры вагонов оформлены в стилистике 70–80-х годов XX века.