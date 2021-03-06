Россиянам объяснили, сколько блинов можно съесть за раз в Масленицу

Москва, 6 марта. Ответ на вопрос, сколько блинов за один прием пищи может съесть человек в Масленицу, дала диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой. Обычно она колеблется от 150 до 200 граммов с учетом начинки. При этом не стоит злоупотреблять сахаром, рассказала Стародубова.

«Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить», — объяснила она в комментарии РИА Новости.

Сделать традиционное для Масленицы блюдо менее калорийным можно за счет использования молока или кефира пониженной жирности. Также их можно приготовить на сыворотке, уменьшить количество сахара и желтков в рецепте. Обычную муку стоит заменить продуктом из цельного зерна — гречневой или ржаной, добавила диетолог.

Роспотребнадзор рекомендовал просеивать муку перед тем, как использовать ее. В то же время перед употреблением сметаны и творога стоит изучить их условия хранения и маркировку. Такие советы в ведомстве дали перед Масленицей, которая пройдет с 8 по 14 марта.