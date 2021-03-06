Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь девушки

Уфа, 6 марта. Два автомобиля столкнулись на трассе в Абзелиловском районе республики. В аварии погиб человек, еще двое пострадали.

Трагедия произошла на 94-м километре дороги Серменево — Амангильдино — Баймак. Там столкнулись ВАЗ-21102 с 21-летним мужчиной за рулем и «УАЗ-Патриот» под управлением 73-летнего жителя Челябинской области.

В ДТП погибла 25-летняя девушка, которая ехала в салоне ВАЗ. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Медики оказали помощь 48-летней женщине и двухлетнему ребенку, которые также ехали в легковушке. Автокресло спасло жизнь малышу, который получил лишь небольшие травмы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Смертельное ДТП ранее произошло под Тверью, сообщал телеканал «360». Две машины столкнулись из-за того, что один из водителей решил обогнать машину впереди на участке дороги, где это запрещено.