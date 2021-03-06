Саратовский суд оштрафовал коллектора на 60 тысяч рублей за звонки знакомой должника

Саратов, 6 марта. Суд привлек к административной ответственности коллекторское агентство из Нижнего Новгорода, присудив ему штраф в размере 60 тысяч рублей. Решение было принято по заявлению регионального управления службы судебных приставов.



Коллекторское агентство, несмотря на отсутствие согласия должника на взаимодействие с третьими лицами, регулярно осуществляло звонки приятельнице должника. Женщина выражала свое несогласие, однако коллектор продолжал звонить. Это нарушило требования федерального закона.

«Это нормальная практика со стороны суда. Незаконные действия коллекторов все чаще наказываются, что не может не радовать. Данные граждане откровенно «потеряли берега», нужно их урезонивать. За оскорбительные надписи на стенах домов и подъездов тоже надо штрафовать, желательно — как можно более крупно. Институт коллекторов в целом глубоко порочен, его следует глубоко реформировать», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Александр С.

Ранее жители Саратовской области похитили приятеля из-за долгов и заперли в погребе. Пока они отсутствовали, потерпевший сумел убежать и сообщить о происшествии в полицию.