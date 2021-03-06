Премьер Армении обсудил с госсекретарем США ситуации в Ереване и Карабахе

Вашингтон, 6 марта. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Стороны обсудили ситуации в республике, поддержку демократических институтов и урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. По словам Прайса, американский госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов. Кроме того, он выразил готовность поддержать демократические процессы в Армении.

Представитель Госдепа добавил, что Блинкен поприветствовал усилия Еревана в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Армении Армен Саркисян назвал стабильность и безопасность страны главным приоритетом.