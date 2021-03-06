Мать двоих детей пропала в Волгограде

Волгоград, 6 марта. Поиском пропавшей в Советском районе женщины занимаются полиция и волонтеры.

Жительница Волгограда вышла из дома в банк, однако обратно не вернулась. Родственники и знакомые пытались связаться с 37-летней пропавшей, но она перестала отвечать на звонки. У женщины двое несовершеннолетних детей.

Известно, что местная жительница вышла из дома в Советском районе ранним утром. На ней был темно-синий длинный пуховик, высокие черные сапоги, белая шапка, темные джинсы. С собой у местной жительницы была маленькая черная сумка. Рост женщины 175 сантиметров, у нее каштановые волосы и карие глаза. Сейчас ее ищут правоохранительные органы и родственники.

Еще одного человека ищут правоохранители в Петербурге. Там пропал 17-летний юноша с гнилыми зубами, сообщил ФАН.