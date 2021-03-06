Россияне откровенно рассказали, сколько в идеале должны зарабатывать их избранники

Москва, 6 марта. Российские аналитики выяснили у женщин, какую сумму должен зарабатывать их избранник. Большинство опрошенных мечтает, чтобы их вторая половинка приносила домой от 100 тыс. рублей.

Результаты исследования опубликовала финансовая онлайн-платформа Webbankir. Они попали в распоряжение СМИ. Исследование прошло в феврале и начале марта. В нем приняли участие более 1500 человек. Среди опрошенных 36,7% женщин мечтают, чтобы их избранник зарабатывал больше 100 тыс. рублей в месяц.

«Еще 24% россиянок считают хорошей для мужчины зарплату 70–100 тысяч рублей. Около 19,6% опрошенных полагают, что их партнер должен зарабатывать 50–70 тысяч рублей, а 17% — 30–50 тысяч рублей, при этом на заработок партнера от 15 до 30 тысяч рублей согласны лишь 2,7% опрошенных», — отмечает РИА Новости.

Мужчины выразили более скромные пожелания о доходах вторых половинок. Многим достаточно, если женщина будет получать от 30 до 50 тыс. рублей в месяц. Еще примерно 17,7% мужчин хотят, чтобы доход их второй половинки составлял более 100 тыс. рублей ежемесячно.

У россиянок ранее выяснили, на героинь каких фильмов они хотят быть похожими. Опрос провел канал Cinema. Многим импонирует Скарлетт О'Хара. Это героиня культовой американской картины «Унесенные ветром». Россиянки считают ее сильной и волевой женщиной.