Лишний вес обнаружен у каждого пятого российского школьника

Москва, 6 марта. Какие-либо проблемы с весом обнаружены у 20% учащихся общеобразовательных школ в России, заявил эксперт по питанию Дмитрий Никитюк.

В настоящее время почти каждый пятый российский школьник испытывает проблемы с весом. Такое заявление сделал глава центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

«Обнаружено, что сегодня каждый пятый мальчик и каждая шестая девочка в российской школе имеют лишний вес», — цитирует его РИА Новости.

При этом серьезный недостаток веса на сегодняшний день наблюдается у 5% школьников. За последние десять лет этот показатель уменьшился в три раза, добавил он.

Эксперты из ВОЗ не единожды предупреждали об опасности детского ожирения. Известно, что подростки с лишним весом чаще других детей сталкиваются с серьезными болезнями в зрелом возрасте. Как правило, к ним относят сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в скелетно-мышечной системе. Не так давно российский иммунолог обнаружил связь между лишним весом и эффективностью вакцин от коронавируса. По его словам, такие люди рискуют не получить должное количество антител после прививки от коронавируса.