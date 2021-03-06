Названа причина роста стоимости нефти

Москва, 6 марта. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал журналистам, почему нефть марки Brent продолжает дорожать.

Речь идет о достижении черным золотом отметки в 68 долларов за баррель. Тенденцию аналитик объяснил результатами недавней встречи стран ОПЕК+, по итогам которой эксперты ожидали рост объемов добычи.

«По результатам встречи выяснилось, что саудиты пока сохраняют ограничение до появления «некоей определенности на рынке по рискам», — цитирует собеседника RT.

Пикин отмечает, что новость была оптимистично воспринята рынком, к тому же в мире продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Эти факторы приводят к падению объема запасов черного золота и к росту цен. Эксперт допустил взлет стоимости нефти до 70 долларов за баррель в ближайшее время при условии появления дополнительных новостей о вакцинации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что страны ОПЕК приняли решение сохранить на прежнем уровне объемы добычи нефти. Саудовская Аравия также решила оставить в силе дополнительное сокращение в один миллион б/с.