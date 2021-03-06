Кабмин РФ обсудит дофинансирование строительства ледовой арены в Новосибирске

Новосибирск, 6 марта. Тему дофинансирования строительства новосибирской ледовой арены пообещал рассмотреть глава Правительства России Михаил Мишустин.

Премьер-министр провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Они обсудили вопросы, связанные с подготовкой к молодежному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году. В частности, Мишустин и Травников поговорили о дополнительном финансировании строительства новой ледовой арены в регионе.

«Без сомнения, рассмотрим все возможные варианты, я дам соответствующее поручение, как только вернусь в правительство, чтобы посмотреть, что можно сделать. Соответственно, рассмотрим также вопросы, связанные с финансированием», — сказал Мишустин.

Матчи чемпионата состоятся на новом спортивном объекте. Его строительство вместе с благоустройством прилегающей территории составит около 10 млрд руб. Часть средств направят на постройку площадки, а часть — на станцию метрополитена «Спортивная».

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин также посетит Кемерово. В рамках рабочего визита он обсудит обеспечение логистики в сфере промышленности и существующие социально-экономические вопросы.