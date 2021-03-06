США усилили группировку истребителей F-35 на Аляске

Вашингтон, 6 марта. Новейшие боевые самолеты F-35A Lightning II в количестве трех единиц пополнили парк авиационных машин данного типа на базе Эйлсон ВВС США.

Об этом сообщили официальные представители американских Военно-воздушных сил.

В настоящее время общее количество «стелс»-истребителей F-35 на Аляске достигло 23. Авиабаза Эйлсон находится примерно в тысяче километров от российских границ на Дальнем Востоке. По словам представителей базы, группировка F-35A Lightning II будет доведена до численности 54 боеготовых машин в течение 2021 года.

Основными задачами многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 является подавление средств вражеского ПВО и выполнение наступательных операций.

Ранее сообщалось о значительном превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35.