В Армению зашли виртуальные турецкие диверсанты, Алиев строит коридор через Зангезур

В Нагорном Карабахе спустя более чем две недели возобновили поиск тел погибших, при этом Баку продолжает настаивать на необходимости вывода всех армянских подразделений и даже направил претензию в ООН.

В данных условиях внутриполитическое противостояние в Армении дошло до откровенных информационных вбросов — в дело пошла даже «турецкая диверсионная группа», которая должна была ликвидировать главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Обстановка в Нагорном Карабахе

После спокойной прошлой недели в зоне конфликта снова произошло несколько подрывов на минах. Все — с азербайджанской стороны. Возле Агдама погиб военнослужащий армии Азербайджана, а возле села Новрузлу был тяжело ранен начальник управления эксплуатации субартезианских скважин Хафиз Азиззаде, чей автомобиль наехал на мину.

К положительному аспекту стоит отнести возобновление со 2 марта работ по поиску тел погибших, которые были прекращены 15 февраля по инициативе Баку. Отряды работают на территориях Гадрутского, Физулинского и Лачинского районов.

В тот же день парламент Карабаха решил принять заявление о правовом статусе территорий, находящихся под азербайджанским контролем, и признал их «оккупированными».

В свою очередь МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Суть претензий заключается в размещении армянских войск на территории Карабаха, для чего продолжает использоваться Лачинский коридор. Через него тайно перемещаются военнослужащие в гражданской одежде и на гражданских транспортных средствах.

Баку «призывает международное сообщество принять необходимые меры, чтобы положить конец подобным провокационным действиям Армении». Документ с претензией был направлен в Совет Безопасности ООН.

В Ереване же продолжают возлагать надежды на формат Минской группы ОБСЕ. По словам министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна, это «единственный формат, имеющий международный мандат, в рамках которого должно быть достигнуто окончательное политическое решение нагорнокарабахского конфликта».

В дальнейшем армяне остро отреагировали на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно строительства «нового транспортного коридора через историческую область Азербайджана — Зангезур». По мнению армянского МИД, такие слова нарушают пункт «9» трехстороннего соглашения и являются провокационными.

Алиев предложил странам-участницам Организации экономического сотрудничества воспользоваться коридором Зангезур. https://t.co/Rrsws625G9 pic.twitter.com/dARfy2ccHe — TRT Avaz - русское вещание (@trtavazrusca) March 5, 2021

Оник Гаспарян задержится минимум до 8 марта

Развитие внутриполитической ситуации в Армении опять идет по стандартному сценарию стагнации протестов.

Оппозиция пытается сплотиться вокруг фигуры начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна и каждые выходные обещает проводить массовые акции протеста. В субботу, 6 марта, их запланировано две.

Одну перед зданием Минобороны проведут бывшие военнослужащие Гаспаряна в поддержку своего командира. Вторая организуется «Движением по спасению Отечества», против лидера которого, Вазгена Манукяна, на неделе Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя страны.

Вазген Манукян, лидер объединённой оппозиции Армении, заявил, что возбуждённое против него уголовное дело является политически мотивированным. Он также обвинил власти страны в политическом преследовании:https://t.co/EX0oS3FIhx pic.twitter.com/lT5YXMbXop — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) March 4, 2021

Бывший президент Роберт Кочарян также выступает на стороне главы Генштаба. На пресс-конференции для российских СМИ экс-президент не исключил, что поражение в войне было заранее запланировано правительством Пашиняна.

«Да, есть основания подозревать, что поражение было заранее запланировано. Почему страна пошла по пути создания непонятных полуфидаинских отрядов, а не по пути пополнения ВС? Почему перед войной опытные боевые офицеры, генералы, полковники были заменены или отправлены в отставку? Повторюсь, это очень похоже на запланированное поражение. Мотивацию должны расследовать следственные органы», – отметил Кочарян.

Информационные вбросы о новой «турецкой агрессии»

Карта «турецкой агрессии» продолжает активно использоваться политическими силами Армении, которые не стесняются даже самых провокационных информационных вбросов.

По утверждению одного из источников, Анкара через границу с Грузией забросила в Армению группу из 13 человек, задачей которой ни много ни мало является ликвидация главы генштаба Оника Гаспаряна. Зачем же именно сейчас Турции понадобилось проведение такой операции с сомнительными результатами, «достоверные источники» объяснить не потрудились.

Более того, любой эксперт, глядя на состав диверсантов, скажет, что подобные группы не набираются из штабных офицеров полевой армии, а как минимум должны являться бойцами сил специальных операций. Однако в силу остроты вопроса фейк получил достаточно широкое распространение.

Азербайджан использует опыт Турции для развития своей армии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что модель турецкой армии является наиболее приемлемой для национальных вооруженных сил. Еще он отметил, что «когда Азербайджану будет грозить опасность, Турция будет за нас».

Такой путь предполагает еще более тесную координацию двух ведомств. Фактически по завершении конфликта процесс сопряжения вооруженных сил Азербайджана и Турции набрал новые обороты. Скорее всего, совместные учения будут проводиться каждый месяц.

Касательно образа и подобия, весьма вероятно, что реформе подвергнутся сухопутные войска Азербайджана. В большей степени это касается пехотных бригад, которые в свое время турецкие коллеги у себя преобразовали в части «коммандос».

Настоящими силами специальных операций, к которым зачастую причисляют «коммандос», они не являются, но проходят более продвинутый курс горной и специальной подготовки. Это позволяет турецкому командованию иметь в своем распоряжении значительное количество военных ресурсов, способных вести боевые действия в горной местности.

Собственно, использование пехоты в таком же ключе и дало ряд преимуществ азербайджанской армии в ходе прошедшей войны. Сейчас же интеграционный процесс позволяет совершенствовать достигнутые результаты. В результате, через пару лет ВС Азербайджана будут очень близки к стандартам турецкой армии.

Новые военные учения Турции и Азербайджана

Очередные турецко-азербайджанские военные учения стартуют в турецком городе Испарта и продлятся шесть недель. На базе местного учебного центра регулярно проводится подготовка подразделений горных «коммандос» из состава сухопутных войск Турции.

Соответственно, в планах мероприятия значится отработка вариантов совместных действий подразделений специального назначения двух стран в условиях горной и труднодоступной местности.

Can Azerbaycan ile “Tek millet, İki devlet” anlayışı ile bir ve beraber çalışmaya devam ediyoruz. 6 hafta sürecek komando eğitimleri için Isparta’ya gelen Kahraman Azerbaycan Ordusuna mensup kardeşlerimizi havaalanında karşıladık. ???????????????? pic.twitter.com/rjNXhW8S8k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

Стоит отметить, что на базе этого же центра с 2005 года проходят подготовку и военнослужащие Пакистана, с которыми Баку также активизировал контакты в военной сфере.

На этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны Закир Гасанов провели переговоры в видеоформате с председателем объединенного комитета начальника штабов ВС Пакистана Надимом Разой.

Стороны обсудили не только военно-техническое сотрудничество (Азербайджан все еще собирается покупать истребители JF-17 пакистано-китайского производства), но и планы проведения совместных военных учений. У Исламабада, помимо прочего, тоже есть существенный опыт подготовки специальных подразделений к действиям в горной местности.

США помогут Армении развить отношения с Турцией и Азербайджаном

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США больше не собираются свергать режимы и насаждать демократию посредством военного вмешательства. Что, по всей видимости, не распространяется на старые приемы из разряда «мягкой силы».

В течение прошедшей недели Госдеп и подчиненное ему Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда объявили о выделении более чем 1 млн долларов армянской стороне. Из них 150 тыс. долларов прямым финансированием пойдут на развитие взаимодействия Вашингтона и Еревана, восстановление дружественных отношений Армении с жителями Турции и Азербайджана, а также наращивание потенциала СМИ, демократии и гражданского общества.

Большая же часть в виде гранта на 900 тысяч долларов выделяется на «укрепление прав работников в Армении». По мнению Госдепа, реформы в этой области необходимы «из-за растущей озабоченности того, что Россия использует возможности усилить свое влияние».

Алиев пообещал вернуться в Ходжалы

В очередную годовщину Ходжалинской трагедии президент Азербайджана произнес речь, где в который обозначил, по каким направлениям будет развиваться политика Баку в отношении Нагорного Карабаха.

В целом президент воздержался от резких оценок, но констатировал, что вопрос обсуждения статуса Карабаха с повестки дня снят и пересмотру не подлежит.

Алиев отметил, что Баку тоже не против восстановления отношений между Турцией и Арменией и даже не исключил в будущем подписания мирного договора с Ереваном.

Президент заявил, что Азербайджан вернется в Ходжалы и на территории, где сейчас находятся российские миротворцы . По его словам, «интеграция армянских жителей Ханкенди и других городов Карабаха неизбежна», так как они являются гражданами Азербайджана, а «государства Арцах» нет и не будет.

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