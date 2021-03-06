Специалист Соколова напомнила про опасные темы для обсуждения в соцсетях

Москва, 6 марта. Некоторые действия человека в Сети могут спровоцировать проблемы с законом, а также лишить работы. Поэтому лучше на определенные темы не высказываться в соцсетях.

Специалист по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова в интервью «Прайму» напомнила, что причиной проблем может стать публикация, лайк или комментарий.

«Рекомендую избегать чувствительных тем и обсуждения политики, проявлять агрессию при общении в Сети точно не стоит», — отметила собеседник издания.

Соколова порекомендовала не сообщать пользователям Сети данные о своем местонахождении и не делиться личной информацией. А также стараться избегать темы о запрещенных в стране организациях, нацистах и религии.

В Общественной палате планируют разработать решения для защиты информации в Сети. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич считает, что такие меры защитят общество от недостоверной информации.