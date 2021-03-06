В Словакии отметили важность «Спутника V» для страны. События дня. ФАН-ТВ

Премьер Словакии заявил о важности «Спутника V» для страны

Вакцина «Спутник V» не будет возвращена в Россию, так как в ней нуждаются жители Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, реагируя на критические заявления некоторых словацких политиков по поводу закупки препарата.

«Нельзя отвергать охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России. Я не убийца», — цитирует премьера «РИА Новости».

Первая партия «Спутника V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице. Выступая на пресс-конференции в аэропорту, Матович заявил, что закупить вакцину «Спутник V» было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС.