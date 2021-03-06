В Словакии отметили важность «Спутника V» для страны. События дня. ФАН-ТВ

Премьер Словакии заявил о важности «Спутника V» для страны
Вакцина «Спутник V» не будет возвращена в Россию, так как в ней нуждаются жители Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, реагируя на критические заявления некоторых словацких политиков по поводу закупки препарата.
«Нельзя отвергать охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России. Я не убийца», — цитирует премьера «РИА Новости».
Первая партия «Спутника V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице. Выступая на пресс-конференции в аэропорту, Матович заявил, что закупить вакцину «Спутник V» было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС.
В сенате заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за «Северного потока — 2»
Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции по «Северному потоку — 2». Отметим, что даже единственный сенатор может задержать утверждение той или иной кандидатуры, но не полностью остановить процесс. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ранее в МИД России заявили, что попытки Вашингтона остановить строительство трубопровода являются проявлением недобросовестной конкуренции.
Германия уберет слово «раса» из конституции
Представители правящей в ФРГ коалиции договорились убрать из конституции страны слово «раса». В нынешней редакции основного закона страны есть пункт, запрещающий дискриминацию «на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью». Немецкие парламентарии решили заменить пункт «на основании расы» на «по расистским основаниям». Ожидается, что правительство ФРГ внесет необходимые изменения уже на следующей неделе. Напомним, действующая Конституция Германии была принята в 1949 году.
В РФ отменят перевод людей старше 65 лет на удаленку
С 1 апреля в России требование к работодателям перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет станет рекомендацией. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщила 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова, в России заболеваемость COVID-19 устойчиво снижается — сейчас она составляет 7,5 на 100 тысяч человек. Это один из самых низких показателей за последнее время, добавила чиновница. При этом Голикова призвала не пренебрегать рекомендациями по соблюдению ограничительных мер.