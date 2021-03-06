Лучше, чем в Голландии: в Саратове начали действовать цветочные ярмарки

Саратов, 6 марта. В городе открылись несколько цветочных ярмарок, которые будут действовать до 9 марта. Помимо цветов, там также будет продаваться разнообразная сувенирная продукция.



Продавщица одной из цветочных палаток Елена Т. рассказала корреспонденту ФАН, что ее товар пользуется большим спросом.

«С утра ко мне уже стоят очереди. Скоро 8 марта, все хотят прикупить цветочки женам, мамам, коллегам. Цены у нас невысокие, точно не дороже, чем в павильонах. А качество — не сравнить: у нас тут лучше, чем в Голландии, честное слово! Особенно хороши тюльпаны. Мы дарим людям праздник: все уходят довольными, с улыбкой», — отметила Елена.

Ранее стало известно, что в Саратове хотят построить индустриальный парк. По итогам опроса за появление нового промышленного объекта проголосовали около 85% участников.